Conflictvrije kruispunten zijn voortaan de norm in Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters schuift 37 punten naar voor, die moeten zorgen voor een reductie van het aantal verkeersdoden met 25 procent in 2025. Het plan kwam tot stand in nauwe samenwerking met experts als Kris Peeters (PXL Hogeschool) en Johan De Mol (UGent). “Die aanpak is een hele verademing ten opzichte van de vorige minister, die veel ideologischer tewerk ging”, zegt Kris Peeters.

Centraal in de 37 maatregelen staat de nadruk op infrastructuur. “Veel dodehoekongevallen hebben niets met de vrachtwagenchauffeur, maar alles met de inrichting van de weg te maken”, zegt Johan De Mol. “In Nederland, bijvoorbeeld, kennen ze dit type ongevallen nagenoeg niet, voornamelijk omdat bijna elk kruispunt er conflictvrij is.”

Het grootste deel van onze kruispunten zal dus moeten worden aangepakt en dat kan hier en daar voor iets langere files zorgen. “Ons verwachtingspatroon qua reistijd moet worden aangepast”, zegt Peeters. “Ofwel ga je het dan accepteren, ofwel pas je je gedrag aan en neem je bijvoorbeeld de fiets.”

Minder verkeersdoden

Andere maatregelen in het plan zijn een verhoogde aandacht voor rijhulpsystemen in de rijopleiding en het uitbreiden van het aantal gevleugelde zebrapaden. Dat zijn bredere zebrapaden, waardoor automobilisten vroeger stoppen.

Volledig scherm Een gevleugeld zebrapad. © Michel Moens

Dat alles moet zorgen voor een reductie van het aantal verkeersdoden met 25 procent in 2025 ten opzichte van 2019. In absolute cijfers is dat een daling van 315 tot 237. Ook het aantal zwaargewonden en letselongevallen moet met dezelfde factor omlaag.

In 2030 moeten de cijfers met de helft zijn gedaald ten opzichte van 2019, wat zou betekenen dat er nog 158 verkeersdoden vallen. In 2050, tot slot, mogen er geen verkeersdoden of zwaargewonden meer vallen in Vlaanderen, een doelstelling die eerder al werd geformuleerd.

