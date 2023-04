Conflict tussen politievakbond VSOA en Open-Vld-voorzitter Lachaert bereikt kookpunt na dreigement en verwijt van rechts-extremisme

Na de annulatie van een event van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in Rijkhoven (Bilzen) wijst politievakbond VSOA de liberale partij met de vinger. Open Vld zou elk overleg weigeren, aldus VSOA-nationaal voorzitter Vincent Gilles in een persbericht. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert maakt op Twitter duidelijk dat hij de dreigementen van VSOA zat is. VSOA is dan weer misnoegd dat de voorzitter hen in een ondertussen verwijderde tweet “extreemrechtse terroristen” noemt.