Concurrentie “gechoqueerd” door miljoenensteun aan ‘Legoland Benelux’: “Overheid zou beter in bestaande parken investeren”

De bedoeling is dat ‘Legoland Benelux’ in 2027 de deuren opent. De niet-bindende intentieverklaring tussen Merlin Entertainments (de eigenaar van het pretpark), Wallonië en de federale staat gaat gepaard met een geschat prijskaartje van 370 à 400 miljoen euro. Dat is de op een na grootste investering in Wallonië van de afgelopen tien jaar.

Volgens Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is de opening van het park “van strategisch belang voor het toeristische ecosysteem”. “Dit project is ook belangrijk vanuit sociaal oogpunt, met directe en indirecte banen die op het spel staan”, aldus Di Rupo. Zo zou het project 1.400 jobs moeten opleveren. Paul Magnette (PS), de burgemeester van Charleroi, zei dat meer dan 80 procent van de 2.200 voormalige werknemers van Caterpillar een job hebben gevonden sinds de aankondiging van de sluiting begin september 2016.

“De te verrichten investering is aanzienlijk”, erkende Waals minister van Economie Willy Borsus (MR). Het Waals Gewest zal ongeveer 100 miljoen euro aan het project besteden om voor 50 procent mede-eigenaar van de infrastructuur te worden. “Maar het is uit die investering dat een positieve en langdurige economische activiteit zal ontstaan”, aldus Borsus.

“Vrije markt moet spelen”

Toch is niet iedereen even tevreden met de komst van ‘Legoland Benelux’. Zo vindt de concurrentie het vooral oneerlijk dat de Waalse en federale overheden miljoenen uittrekken om Merlin Entertainments te steunen. “De gigantische inleg van de overheden in dit project is jammer”, reageert Bobbejaanland-CEO Yves Peeters bij ‘De Tijd’. “Er zijn in onze branche al heel veel spelers op een heel kleine zakdoek actief. Deze vorm van financiering helpt de concurrentie niet vooruit.”

Ook het aantal extra jobs wordt volgens Peeters overschat. “Op piekmomenten runnen we met 300 tot 350 medewerkers een park van 32 hectare groot. En dan is er nog een extra probleem. Je vindt gewoonweg niet voldoende medewerkers”, klinkt het.

Volledig scherm Bobbejaanland-CEO Yves Peeters. © Repro-Maria de la Cruz

Plopsa-baas Steve Van den Kerkhof is naar eigen zeggen “gechoqueerd” door de overheidssteun “aan zo’n oververzadigde markt”. “België heeft al de grootste concentratie aan pretparken in Europa en iedereen is nog volop aan het bekijken hoe ze de covidschok kunnen verwerken. In vergelijking met andere landen hebben de Belgische attractieparken veel minder steun gekregen. De overheid moet eerder de bestaande parken steunen dan 100 miljoen euro te investeren in een project van een buitenlandse investeerder”, stelt Van den Kerkhof.

“Ik ben niet tegen de komst van Legoland, maar de vrije markt moet spelen. Dit is geen taak voor de overheid”, zegt de CEO aan ‘De Tijd’.

Volledig scherm De CEO van de Plopsa-parken Steve Van den Kerkhof. © Simon Mouton Photo News