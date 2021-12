Conciërge betrapt indringster in gebouw Vlaamse regering, ministerraad moet uitwijken naar Martelaarsplein

Faroek Özgünes over uitleve­rings­ver­drag Antwerpse drugsmiljo­nairs: “Criminelen zullen snel terug naar ons land worden gebracht”

Verschillende Antwerpse drugsmiljonairs zijn de laatste jaren uitgeweken naar Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, om het Belgische gerecht te ontvluchten. Het emiraat stond lange tijd bekend als een toevluchtsoord voor criminelen, maar daar komt verandering in. Zo kunnen Belgische misdadigers vanaf nu aan ons land worden uitgeleverd. Dat is het resultaat van een verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, getekend door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Dubai als vluchtweg voor criminelen is vanaf nu afgesloten”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes vanuit Abu Dhabi.

9 december