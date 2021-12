Conciërge betrapt indringster die anderhalf uur in gebouw Vlaamse regering zat en mogelijk computer hackte: “Ze stal boek en bos gedroogde bloemen”

Ons land gaat samen met Frankrijk, Nederland en Spanje strijd aan tegen drugscrimi­na­li­teit

Ons land gaat nauwer samenwerken met Frankrijk, Nederland en Spanje in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Dat nemen de vier landen zich voor in een verklaring die donderdag is uitgebracht in de marge van een bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in Brussel.

9 december