Computersysteem Binnenlandse Zaken gehackt: federaal parket is onderzoek gestart

Gestolen pincodes, afluister­ap­pa­ra­tuur in computers en het ‘switchen’ van containers: zo geraakt de coke in Antwerpen in de ‘juiste’ handen

15 april Info over een drugscontainer: 50.000 euro. Een container verplaatsen: ook 50.000 euro. Sportzakken vol coke naar een veilige container verhuizen: nog eens 50.000 euro. Van de dokwerker tot de uithaler: op elke verdieping van het criminele mierennest in de Antwerpse haven heeft de drugsmaffia een mannetje zitten. En sommigen zijn beter in hun ‘ding’ dan anderen. Zo deed kraanman Nawil T. - alias Johnny Cash - zijn bijnaam alle eer aan. Of hoe er véél geld geschept kan worden in Antwerpen, de poort naar Europa op de cokeroute. “Ik krijg meestal een seintje van de uithalers via mijn persoonlijke contacten.”