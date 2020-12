Compromis na overleg met gemeenschappen: maximaal 15 personen aanwezig op eredienst

OVERZICHT. Daling nieuwe coronacij­fers zo goed als tot stilstand gekomen: “Zonder bijkomende maatrege­len blijft er in ons land elke 14 minuten iemand overlijden aan Covid-19”

13:42 De daling in de Belgische coronacijfers is zo goed als tot stilstand gekomen. Enkel bij het gemiddeld aantal overlijdens is er nog sprake van een duidelijke daling (-19,4 procent). Elke dag worden nog 2.154 mensen besmet met het virus. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames (afgerond 193) is zelfs lichtjes gestegen tegenover gisteren. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey waarschuwt voor de trend in de cijfers: “Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet bedwingen en blijft er in ons land elke 14 minuten iemand overlijden aan Covid-19.”