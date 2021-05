Compromis in de maak over lonen: tot 0,4% opslag, maar cheque of premie als extraatje

Een consumptiecheque? Of toch eerder een premie, waarop dan wel belastingen betaald moeten worden? De regering moet de komende dagen nog beslissen hoe ze extraatjes voor werknemers in bedrijven die vorig jaar goed geboerd hebben zal faciliteren. Maar het lijkt er wel op dat ze haar inmenging voorlopig zal beperken tot dat extraatje. Alle andere discussies - zoals die over de laagste lonen - laat ze in handen van de sociale partners.

De kern van de federale regering zat gisteravond samen om te bekijken hoe ze een loonnorm van 0,4% kunnen invoeren, op een manier die voor elke coalitiepartner - en vooral de linkse partijen - te slikken valt. Tot een akkoord kwamen ze nog niet, maar premier Alexander De Croo (Open Vld) legde wel een compromisvoorstel op tafel, dat in lijn ligt met het eerdere voorstel dat werd aanvaard door de sociale partners en waarop nu verder gewerkt wordt. De loonnorm blijft daarbij op 0,4% - zoveel mogen de lonen in de privé dit en volgend jaar stijgen - maar in bedrijven die het goed gedaan hebben kan er wel een eenmalige premie gegeven worden aan het personeel. Maar over die premie raakten de sociale partners het niet eens, en dus zal de regering dat ‘eenmalige extraatje’ zelf verder vorm geven.

Hoe ze dat zal doen? Dat moet de komende dagen nog beslist worden, maar er liggen verschillende pistes op tafel: via een consumptiecheque bijvoorbeeld. Eerder kregen de werknemers uit de zorgsector al zo’n cheque van 300 euro netto, al is het niet gezegd dat de regering dat bedrag daarom aanhoudt. Een andere manier om dat te doen is via een premie, die dan mogelijk wat hoger ligt maar waarop wel belastingen zullen betaald moeten worden. Daarover zal vandaag en allicht ook morgen verder vergaderd worden.

Maar belangrijk voor de sociale partners is dat ze haar beslissing daartoe zal beperken: 0,4% loonmarge en een extraatje, dat nu verder vorm moet krijgen. De regering heeft bijvoorbeeld niet de bedoeling om zich te moeien met de minimumlonen. Dat is enerzijds lastig voor de PS, die de afgelopen dagen verklaard had dat er bovenop die loonmarge van 0,4% aandacht moest zijn voor de laagste lonen. Anderzijds hadden de werkgevers al laten verstaan dat ze het niet zouden pikken, als de regering nu extra toegevingen zou doen naar de vakbonden, waarvoor zij als werkgevers niets meer in ruil konden eisen. Dat probeert de regering nu zoveel mogelijk te vermijden: over al de rest (overuren, landingsbanen, minimumlonen, mobiliteitsvergoedingen,...) mogen de sociale partners zelf onderhandelen. Gezien de ideologische verschillen is dat ook voor de regering zelf de veiligste optie.

