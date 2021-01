Compensatie voor ruim 100.000 eigenaars zonnepanelen: wie heeft er recht op? En hoe vraagt u zo’n compensatie aan?

Koud en overwegend droog, morgen overal sneeuw: ontdek hier waar en wanneer

17:20 Er staat ons dit weekend een winterprik(je) te wachten. Zaterdag zal een nieuwe sneeuwzone over ons land trekken, en deze keer zal het overal in Vlaanderen een tijdje sneeuwen. Bij temperaturen rond het vriespunt zal die sneeuw tijdelijk ook kunnen blijven liggen. “We verwachten overal in Vlaanderen een tijdelijk sneeuwtapijtje van enkele centimeters. Maar wie van de sneeuw wil genieten zal snel moeten zijn, want op zondag worden de temperaturen overal positief en smelt de sneeuw weer weg”, zegt Samuel Helsen, weerman bij NoodweerBenelux.