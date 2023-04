Communautaire hervorming taboe voor De Croo: “Voor dat soort discussies hebben we de tijd niet meer”

De Croo hield op de 1 mei-viering van Open VLD Blankenberge een pleidooi voor respect voor de werkende mens. “Zij zijn de ruggengraat van onze economie. Als we willen dat ons land sterker en welvarender uit de crisissen van de voorbije jaren komt, dan zal het zijn door hun inzet.” Volgens de premier is de ongelijkheid tussen werkenden en niet-werkenden “de echte ongelijkheid in ons land”. “Er zijn in ons land mensen die gaan werken en minder overhouden dan mensen die niet gaan werken.”

Een communautaire hervorming lijkt voor De Croo minder belangrijk. “Het is onze keuze of ons land volgend jaar opnieuw vastloopt en of we ons opnieuw laten gijzelen door de logica om alles te splitsen en af te breken”, zegt hij. “Voor dat soort discussies hebben we in ons land de tijd niet meer. We hebben daar al veel te veel energie mee verloren. De volgende regering moet gewoon aan de slag, opbouwen in plaats van af te breken. Dat is de fundamentele keuze de volgende jaren.”