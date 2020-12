Commotie over uitspraak Conner Rousseau in ‘Terzake’: “Binnendraaien? Voor een volwassen man ‘een beetje weird’”

Heeft je kind het koud in de klas? Sta je als leerkracht te koukleumen? Laat het ons weten

11:53 Het kwik begint aardig te dalen en gezien de verplichting klaslokalen te ventileren, is de kans groot dat je kind in de klas zit te koukleumen. Trekt uw zoon of dochter een extra trui aan? Mag het muts en sjaal dragen in de klas? Sta je klaar met warme chocomelk wanneer je zoon of dochter nog narillend thuiskomt? Of ben je een leerkracht die thermisch ondergoed draagt om het kille klaslokaal te trotseren? Mail dan naar luc.beernaert@dpgmedia.be en vergeet niet het telefoonnummer te vermelden waarop we je vandaag kunnen bereiken. Alvast warme groeten.