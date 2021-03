Commissie zet licht op groen voor overdracht reisgegevens aan lokale overheden en politie

Die verplichting gaat gepaard met het Passenger Locator Form (PLF). Daarop moeten reizigers die meer dan 48 uur in het buitenland zijn geweest onder meer aangeven waar ze verbleven, hoe ze reisden en waar ze zullen verblijven in ons land. Het formulier bevat ook een vragenlijst aan de hand waarvan het risico op besmetting met het coronavirus wordt ingeschat. Daarin geef je bijvoorbeeld aan met hoeveel anderen je hebt gereisd, in welk soort accomodatie je verbleef en hoeveel belang je hecht aan handen wassen.

Overdracht

Unaniem

Het akkoord kreeg vanmiddag groen licht in de Commissie Justitie. Dat gebeurde unaniem, op een onthouding van PVDA en Vlaams Belang na. Donderdag moet de plenaire vergadering nog volgen. In de loop van de week ligt het samenwerkingsakkoord ook voor in de verschillende andere parlementen, met het Brusselse halfrond dat op vrijdag het rijtje sluit. Als alles goed gaat, kan de betere handhaving dus vanaf dan van start gaan, legde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) uit. Het Overlegcomité drong er in maart al op aan om het akkoord zeker nog voor de paasvakantie te stemmen.

Verschillende parlementsleden uitten maandag hun bezorgdheid over de tekst. Volgens N-VA-Kamerlid Sophie De Wit is het bijvoorbeeld goed dat alles in wetteksten wordt gegoten, maar zal het samenwerkingsakkoord niet alle problemen met de handhaving kunnen oplossen. Bovendien komt de last nog altijd vooral op de schouders van de lokale besturen terecht, vindt ze. Voor Vanessa Matz (cdH) komt de regeling veel te laat. "We zitten al meer dan een jaar in deze pandemie, en nu moeten we ineens overhaast te werk gaan zonder duidelijkheid over de wettelijke basis die gebruikt wordt." Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury sloot zich daar bij aan. PVDA'er Nabil Boukili betreurde dan weer dat de handhaving "enkel gepaard gaat met repressie". "In een gezondheidscrisis moet je ook beroep doen op solidariteit. En dat doe je niet met een autoritaire aanpak."