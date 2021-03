Commissie voor hulp aan slachtoffers terreuraanslagen keerde al 6 miljoen euro uit

“Ik ging van café naar café, ik ging slapen in het park”: na de aanslagen doolden Krayem en Abrini wekenlang door Brussel

18 maart Na de aanslagen van 22 maart 2016 bleven Osama Krayem en Mohamed Abrini nog meer dan twee weken op de dool in Brussel. Op basis van hun verhoren, kon De Morgen de weken na de aanslagen reconstrueren: “Ik ging in een café naar Dortmund-Liverpool kijken”, verklaarde Krayem na zijn arrestatie. Mohamed Abrini trok in bij een 13 jaar oudere vrouw. “Ze toonde me foto’s van haar familie, ik zag haar zoon in een militair uniform. Ik dacht: merde.”