Commissie Vervolgingen wil parlementaire onschendbaarheid Dries van Langenhove opheffen

Hackathons moeten van jongeren corona-ambassa­deurs maken

9 maart Maandag wordt het startschot gegeven voor 50 hackathons waarmee het coronacommissariaat jongeren, en hun omgeving, wil bereiken. Het idee achter de hackathons is de jongeren onder meer te informeren over de nieuwste maatregelen, waar ze moeten zijn met vragen over mentaal welzijn en de vaccins. Onder de noemer “Anti-virus” moet zo een community ontstaan van jongeren die vervolgens, als “corona-ambassadeurs” hun omgeving (zowel fysiek als online) “besmetten met informatie”, klonk het vandaag bij de lancering.