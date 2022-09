Commissie keurt verbetering regels rond petities voor Kamer goed

De basisfilosofie blijft dezelfde. Om door de Kamer gehoord te worden, moeten de initiatiefnemers van een petitie minstens 25.000 handtekeningen verzamelen van personen van 16 jaar of ouder. Ten minste 14.500 onder hen moeten in Vlaanderen wonen, 2.500 in Brussel en 8.000 in Wallonië.

Op initiatief van de meerderheidspartijen komen er wel twee aanpassingen. Ten eerste komt er om de verzamelde handtekeningen beter te kunnen verifiëren een standaardformulier voor papieren edities met vermelding van het rijksregisternummer. Dit voorstel werd ingediend door de Ecolo-Groen-fractie. Ten tweede zullen ook Belgen in het buitenland hun handtekening kunnen zetten om de kaap van 25.000 te halen. Het was de PS die dit voorstel indiende.

Digitaal versus papier

Eerder dit jaar wilden de indieners van de petitie ‘In my name’ een burgerwetsvoorstel indienen over de regularisatie van mensen zonder papieren, maar ze stootten ondanks 35.000 verzamelde handtekeningen op praktische bezwaren. Zo was na een start als online campagne overgeschakeld op een papieren petitie. Het probleem daarbij was dat volgens de wetgeving handtekeningen enkel of online of op papier verzameld mochten worden. Het was daarom in eerste instantie niet duidelijk wat moest gebeuren met petities waarvan de handtekeningen op beide manieren zijn ingezameld. Uiteindelijk werd beslist dat de indieners wel degelijk gehoord konden worden in de Kamer.

“Het burgerinitiatief werd al een paar keer gebruikt, maar er waren ook enkele pijnpunten in de praktijk. Die pakken we nu aan”, zegt Kristof Calvo (Groen). “We hopen dat die verbeteringen nog meer mensen ertoe aanzetten om gebruik te maken van het burgerinitiatief, om thema’s en voorstellen te agenderen in de Kamer. We leren uit de eerste ervaringen.” Volgens Calvo wordt met de aanpassingen tegemoetgekomen aan de onduidelijkheden en technische problemen die bij de ‘In my name’-petitie aan het licht kwamen.

Rechtstreekse democratie

Daniel Senesael (PS) wijst erop dat een sterker burgerschap betekent dat ook de Belgen in het buitenland een petitie moeten kunnen ondertekenen. “Het petitierecht is een grondwettelijk recht dat de burgers de mogelijkheid biedt om rechtstreeks deel te nemen aan het democratisch debat van ons halfrond.”

Bij Vooruit zegt Kris Verduyckt dat het goed is “dat burgers nieuwe thema’s of hun bezorgdheden rond maatschappelijke evoluties in het parlement kunnen brengen”.

“Via petities maken burgers hun ideeën of bezorgdheden kenbaar aan het parlement”, zegt Nahima Lanjri (CD&V) dan weer. “Deze modernisering van het systeem kan hen alleen maar aanmoedigen om hun stem nog meer te laten horen. Zo kan deze kleine stap mee helpen om de kloof tussen burger en politiek te dichten.”