Commissie keurt nieuw Vlaams inburgeringsbeleid goed

Bewapende drones en meer F35's: dit is hoe het Belgisch leger er volgens experten zou moeten uitzien

15:31 Meer militair personeel, meer materiaal, zoals F35-gevechtsvliegtuigen en bewapende drones, en een deelname aan het antirakettensysteem van de NAVO, dat is wat experten aanraden in een rapport over de toekomst van het Belgisch leger. Het rapport kwam er op vraag van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).