Commissie geeft groen licht voor nieuwe dataretentiewet

Regering heeft oplossing voor bewaring van elektroni­sche communica­tie­ge­ge­vens

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een nieuw wetsontwerp over de bewaring van elektronische communicatiegegevens of dataretentie. Dat was nodig, nadat het Grondwettelijk Hof enkele weken geleden de vorige wet met onmiddellijke ingang had vernietigd. De bevoegde ministers verzekeren dat de nieuwe tekst veiligheid en privacy met elkaar verzoent.

7 mei