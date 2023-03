Commerciële woonzorgcentra tellen vijfde minder personeel dan openbare centra: “Meer winst voor uitbaters maar meer personeel nodig om goede zorg te garanderen”

Nieuwe campagne van Agentschap Opgroeien onder­steunt ouders bij zindelijk­heids­pro­ces peuter

Zindelijk worden verloopt niet bij elk kind even vlot. Met een nieuwe campagne, waarbij schilderijen van oude meesters nagebootst zijn, wil het Agentschap Opgroeien ouders ondersteunen bij het zindelijkheidsproces van hun peuter. De campagne is maandag gelanceerd in Het Huis van het Kind in Aarschot.