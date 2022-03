Comité P: “Politie moet af van ‘colsonbandjes’ om mensen te handboeien”

België herdenkt aanslagen 22 maart: proces voor hof van assisen gaat op 10 oktober van start

Exact zes jaar na de aanslagen op Brussels Airport en in metrostation Maalbeek in Brussel wordt een herdenkingsmoment gehouden aan het monument voor terreurslachtoffers in de Wetstraat. Voor de slachtoffers en nabestaanden is het een belangrijk jaar, want als de huidige planning wordt aangehouden, zal het assisenproces over de aanslagen op 10 oktober van start gaan.

