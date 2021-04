Comeos wil af van winkelen op afspraak: “De situatie is onhoudbaar”

"Amper twee klanten per dag": winkeliers met handen in het haar door shoppen op afspraak

5 april Een afspraak maken om te kunnen winkelen zet een enorme rem op de verkoop. De gevolgen van het nu sinds goed een week verplichte shoppen op afspraak zijn alarmerend: handelaars spreken van slechts één à twee klanten die ze op afspraak over de vloer krijgen, in het weekend is dat heel vaak zelfs helemaal niemand. Een afspraak maken, zelfs al kan dit vaak nog aan de winkeldeur zelf, is voor heel wat klanten een grote, psychologische drempel. Volgens NSZ ging de omzet vorige week nog eens met bijna een kwart achteruit. Winkeliers zitten met de handen in het haar: “Het eerste weekend van de nieuwe regeling was echt héél slecht: vijf koppels in een hele zaterdag. Dat brengt echt niet op.”