Comeos reageert opgelucht op arbeidsdeal, oppositie betreurt gebrek aan activeringsmaatregelen

In een tweet benadrukt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat het akkoord “een concrete vooruitgang betekent voor werknemers door middel van een individueel recht op opleiding, de bescherming van platformwerkers, de balans tussen werk en privé en een booster voor tewerkstelling”.



Ook Vincent Van Quickenborne looft het akkoord op Twitter. Volgens de vicepremier van Open Vld biedt het akkoord meer vrijheid voor werknemers, meer flexibiliteit voor werkgevers en wordt ontslag een springplank naar nieuwe job. “En e-commerce? Here to stay. And grow”, voegt hij er aan toe, met een knipoog naar eerdere uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette over de sector in ons land.

"Al onze leden hebben een digitale strategie, maar het ontbrak hen aan flexibiliteit in de arbeidsorganisatie om een goed alternatief te bieden voor de e-commerce die vanuit het buitenland werd georganiseerd", zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. "De voordelen van een dynamische e-commercesector in België zijn talrijk: meer economische toegevoegde waarde in eigen land, meer Belgische jobs met correcte loon- en arbeidsvoorwaarden en meer mogelijkheden voor lokale leveringen. Die zullen onze steden weer laten floreren."

Bedrijven krijgen voortaan meer mogelijkheden om medewerkers flexibel in te zetten in functie van e-commerce. Het gaat om pilootprojecten waarbij bedrijven sneller nieuwe arbeidsorganisaties kunnen testen met vrijwillige werknemers. "Het is de bedoeling om via die pilootprojecten nieuwe arbeidsorganisaties en uurroosters uit te testen. Na afloop worden die dan geëvalueerd samen met de sociale partners. Dit is een eerste belangrijke stap om zich sneller als bedrijf te kunnen aanpassen. Het is nu aan de bedrijven in de sector om hiermee aan de slag te gaan.”

Comeos is ook tevreden dat er voor medewerkers van platformen voor thuisleveringen sprake is van "evolutie en geen revolutie". Platformen kunnen zowel met werknemers als zelfstandigen blijven werken.

“Gemiste kans”

Agoria betwijfelt echter of de regering met dit pakket aan maatregelen tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent zal halen. Volgens de technologiefederatie is het akkoord vooral “getrappel ter plaatse”, wat overeenkomt met “tijdverlies voor een arbeidsmarkt die in brand staat”. “Het akkoord van de gemiste kansen”, klinkt het.

Agoria somt een aantal tekortkomingen op, zoals het niet verder stimuleren van werken ten koste van niet-werken. “Nochtans is een stevige financiële stimulans voor mensen om aan de slag te gaan of te blijven - zonder dat het de loonkost verzwaart - het voornaamste recept voor activering. Het gebrek aan moed om deze kaart op tafel te gooien, devalueert dit hele akkoord de facto tot het akkoord van de gemiste kansen”, klink het bij Jeroen Franssen, expert arbeidsmarktbeleid bij Agoria.

Daarnaast vindt de technologiefederatie de maatregelen omtrent flexibiliteit, zoals de vierdagenwerkweek en het recht op deconnectie, eerder “windowdressing”. Ook het akkoord inzake competentieontwikkeling valt volgens Agoria maar magertjes uit.

Het enige positieve uit het akkoord is volgens de technologiefederatie de mogelijkheid voor de werknemer om tijdens de opzegtermijn op vrijwillige basis aan de slag te gaan bij de nieuwe werkgever of een opleiding te volgen.

“Zonder één noemenswaardige activeringsmaatregel”

Die kritiek klinkt ook bij oppositiepartij N-VA. “Na vorig jaar de werkloosheidsval te hebben vergroot, stelt de federale regering nu een arbeidsdeal voor zonder één noemenswaardige activeringsmaatregel", klaagt voorzitter Bart De Wever.

Ook N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw blijft op zijn honger zitten. “Is dit het maar? Bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld en heel wat sectoren schreeuwen om extra handen, terwijl meer dan 2 miljoen Belgen inactief zijn. Waar zijn de échte activeringsmaatregelen? Waar zijn de échte hervormingen? Onze arbeidsmarkt staat in brand en de regering-De Croo komt met een druppel water.”

Vlaams parlementslid voor N-VA Axel Ronse hekelt eveneens een gebrek aan activeringsmaatregelen. “4-daagse werkweek en geen telefoontjes meer na de werkuren. Daarmee wil de regering-De Croo het nijpend personeelstekort aanpakken. Ik hoop dat dit een nachtmerrie is en ik straks wakker word”, tweette hij.

“Op maat van grote bedrijven”

Volgens PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw is dit een arbeidsdeal op maat van grote bedrijven, en niet van de werkende klasse. “Werkstress, burn-out en langdurige ziekte swingen de pan uit. En wat beslist de Belgische regering? Méér flexibiliteit", schrijft hij op Twitter.

