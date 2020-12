Comeos ontkent oproep aan Nederlanders om te komen shoppen: “Hebben enkel gezegd dat we buitenlanders die komen winkelen toegang niet kunnen ontzeggen”

REPORTAGE. Op pad in de grens­streek: Nederlan­ders blijven voorlopig in hun kot (behalve om te tanken)

15 december Kleren kopen in Breda, haren laten knippen in Maastricht: voor wat in eigen land niet mocht, staken we de voorbije weken ongegeneerd de grens over. Nu Nederland op slot is, verwachten grensgemeenten de omgekeerde beweging. Wij gingen poolshoogte nemen tussen Knokke en Zelzate, maar vonden nauwelijks noorderburen. Behalve dan aan een tankstation.