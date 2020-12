Comeos: “Een Nederlander die bij ons wil komen winkelen, kunnen we de toegang niet ontzeggen”

“Een journaliste belde mij om te vragen welke regels momenteel van kracht zijn in de Belgische winkels. Ik heb haar die regels uitgelegd: een klant mag alleen in zijn eentje binnen, met een mondmasker op en voor maximaal dertig minuten. Op de vraag of Nederlanders welkom zijn in de Belgische winkels heb ik gezegd dat iedereen die zich aan de geldende regels houdt, welkom is, “of dat nu Belgen, Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners zijn.” Dat is ook zo, op dit moment is er geen enkele regel die andere nationaliteiten verbiedt om hier te komen winkelen. Als er een Nederlander wil komen shoppen en die houdt zich aan de regels, kunnen we hem de toegang tot de winkel niet ontzeggen. Maar die woorden zijn compleet verdraaid. Ik heb nooit de Nederlanders opgeroepen om massaal in België te komen winkelen, wel integendeel. De situatie is hier vandaag zeer precair, de coronacijfers zijn opnieuw aan het stijgen: het zou wel heel onverstandig zijn om nu die oproep te lanceren. Ik vind het zeer vervelend dat ANP mijn woorden op die manier verdraaid heeft.”