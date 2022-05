Comedian met beperking lacht met zichzelf in eigen zaalshow: “Ik dacht dat ik hier nooit zou staan... Allee, ja... Staan”

Affiches in supermark­ten waarschu­wen voor gewijzigde ingrediën­ten in bepaalde producten wegens olie­schaars­te

De oorlog in Oekraïne begint te leiden tot lege rekken met olie in de supermarkt. Ook talloze producten waarin olie verwerkt zit, worden schaarser. 70 procent van alle zonnebloemolie die wij invoeren, komt namelijk uit Oekraïne en Rusland. Supermarkten waarschuwen hun klanten nu met affiches, waarop staat dat de ingrediënten in sommige voedingsmiddelen gewijzigd zijn als gevolg van de olieschaarste.

3 mei