COLUMN. Zelfs een koudegolf is David Dehenauw niet gegund. Een winterprik, meer zit er voor een Vlaamse weerman niet in

Even zag het er goed uit. Even leek het erop dat België een heuse koudegolf zou scoren: vijf opeenvolgende dagen onder nul, met driemaal een uitschieter onder min tien. Het gaat net niet lukken, voorspelt David Dehenauw, en hem kunt u blind vertrouwen. Niet alleen is David als burgerlijk ingenieur de meest briljante onder onze meteorologen, hij is bovendien de meest minzame en perfect tweetalig. Na gedane arbeid voor VTM voorspelt David ook voor de Franstalige RTL nog eens het weer in de Hoge Venen, de Borinage en de Gaume. En als morgen de Hongaarse RTL hem vraagt hoe hard het gaat vriezen aan het Balatonmeer, dan zal David ook daar accentloos de accurate temperatuur op kleven. Om maar te zeggen: een weerman van het kaliber David Dehenauw verdient beter dan een klimaat à la belge. Koudegolven à volonté verdient hij. Hittegolven in volle herfst. Storm op zee. Orkanen met welluidende meisjesnamen. Kurkdroge zomers. Bosbranden. Modderstromen. Siberische koude. Niet een zoveelste ordinaire winterprik als deze.