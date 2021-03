COLUMN. Zeg niet: de Leopold II-tunnel. Zeg: de Annie Cordy-tunnel. Raymond Goethals had ook gekund, maar hij was geen vrouw

Minister Verlinden over drugsonder­zoek: “Ongezien in geschiede­nis van Belgische recherche. Zelfs de Amerikanen pikken dit op”

6:15 Het onderzoek naar de encryptiesoftware van SKY ECC heeft speurders “een inkijk gegeven in de hallucinante wereld van de parallelle criminele economie”. Dat zeggen Yve Driesen, gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen, en Franky De Keyzer, procureur des Konings van Antwerpen. De bevoegde ministers reageren trots. “Onze politiediensten en het parket hebben fantastisch werk geleverd”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan VTM Nieuws. “Dit is werkelijk ongezien in de geschiedenis van de Belgische recherche. Zelfs de Amerikanen pikken dit op.”