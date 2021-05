COLUMN. “Wie als 17-jarige geen 17 kan zijn, moet het worden als hij al 37 of 57 is. Plots is papa dan weg, met een blonde met gelnagels”

Vakbonden en werkgevers gaan toch weer praten, maar niet over lonen

30 april De vakbonden en de werkgevers gaan opnieuw aan tafel, maar niét over de lonen. Dat is gebleken na afloop van een onderhoud tussen de sociale partners, premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Het is dus aan de regering om te beslissen over het moeilijkste dossier: de lonen.