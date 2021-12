COLUMN. Welke tijdbommen liggen er nog onder een brug te tikken?

Enquête: Vlaamse jongeren minder gemoti­veerd om Frans te leren

De algemene motivatie van Vlaamse scholieren in het middelbaar om Frans te leren is zo’n zeven op tien. Dat blijkt uit de masterthesis van studente Taal- en Letterkunde Charlotte Kinable (23). Daarvoor liet ze meer dan 2.300 laatstejaars een online vragenlijst invullen. “Frans is gewoon te ingewikkeld.”

21 december