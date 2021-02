COLUMN. “Weinig politieke vluchtelingen, Kristof Calvo, is groter onrecht aangedaan dan u”

Beste Kristof Calvo, u kent ze wel, die mensen die niet begrijpen waarom u zonodig in Nederland moet gaan uitwaaien, bij uw zielsverwanten van GroenLinks. Die zich afvragen waarom u dat niet gewoon aan het strand van Oostende doet op zaterdag, om dan op maandag met een frisse kop weer naar uw werk te gaan, zoals iedereen. Die mensen vinden dat u in ruil voor uw aanzienlijke wedde voltijds de Belgische kiezer moet vertegenwoordigen die u heeft verkozen tot lid van de Kamer in Brussel, niet van de Tweede Kamer in Den Haag. Zij denken dat uw vriend Jesse Klaver van GroenLinks best in staat is om in maart helemaal zelf de verkiezingen te verliezen, zonder een beroep te moeten doen op uw expertise als ervaringsdeskundige. U kent ze wel, die mensen.