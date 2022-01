COLUMN. Waar moet het met België heen? Annelies Verlinden nodigt u uit om het te zeggen. Maar uiteraard doet uw mening er niet toe

Kent u die grap van de Belg die aan een Fransman uitlegt hoe België werkt? Als de Fransman zegt dat hij het begrepen heeft, dan is het slecht uitgelegd. Men zou erom lachen, was het niet dat na zes staatshervormingen de bevoegdheidsverdeling in dit land incoherenter is dan een volzin van Jan Jambon en onproductiever dan een luiaard in een lome bui. Bij de verdeling van de portefeuilles in een nieuwe regering is de bevoegdheid ‘Institutionele Hervormingen’ dan ook wat de schoppenboer is voor het kaartspel zwartepieten: de kaart die je absoluut niet in handen wilt krijgen. Doorgaans belandt die, als in een politiek doopritueel, bij de schacht. In het geval van de regering-De Croo: bij Annelies Verlinden, minister van Institutionele Hervormingen, een portefeuille die geen garantie biedt, tenzij op hoongelach en leedvermaak. Bij wijze van vergiftigd geschenk hoort daar een budgetje bij dat, wegens onmogelijk nuttig te besteden, op passende wijze moet worden zoekgemaakt. Daar is Verlinden glansrijk in geslaagd.