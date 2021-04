COLUMN. Waar het bij Covid-19 echt om gaat: wanneer openen de terrassen en wanneer sluiten ze?

‘Zullen we er dan nog even de coronacijfers bijnemen?’ Het anker klinkt niet enthousiast. Het is dagelijkse kost in alle nieuwsuitzendingen, het obligate overzicht van besmettingen, ziekenhuisopnames, patiënten op intensieve zorgen en overlijdens. ‘Vorige week stierven er elke dag 37 mensen aan het virus. En dan heb ik nog het weer voor u.’ Ze krijgen al lang geen naam en geen gezicht meer, die doden. Ze ontroeren niet meer, ze shockeren niet meer, ze verkopen niet meer. Ook al vallen er dag na dag meer dan er bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek vielen. Ook al vallen er week na week meer dan er in een Boeing 737 MAX passen. Ze zijn er gewoon gaan bijhoren. De doden zijn verworden tot collateral damage in waar het bij Covid-19 echt om gaat: wanneer openen de terrassen en hoe laat moeten ze straks dicht?