COLUMN. Vijftien pinten en toch een nuchtere kijk op het voetbal: Gunther Schepens kan dat

Coronabaro­me­ter goedge­keurd in onderwijs: dit is wat het betekent

De coronabarometer voor het onderwijs heeft groen licht gekregen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijspartners en de experts. Bedoeling is om op die manier gelijkvormigheid en voorspelbaarheid te bieden. “De coronabarometer geeft meer houvast aan de scholen”, zegt Weyts. “Maar het is ook geen dwangbuis.” We beginnen in code rood.

31 januari