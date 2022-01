COLUMN. Verzoek aan Wouter Vandenhaute: red na de koers en het voetbal ook even dit reddeloze land

Vlaams minister van Onderwijs Weyts heeft oren naar vraag om aanpassing quarantai­ne­re­gels

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kan zich vinden in de oproep van de CLB’s om de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. In zijn omgeving wordt opgemerkt dat die vraag in lijn ligt met een oproep die eerder uit de hoek van de pediaters kwam. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei eerder deze ochtend op Radio 1 dat hij geen voorstander is om de regels te veranderen.

19 januari