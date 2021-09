COLUMN. Vergeet loon, stemgedrag of seksuele identiteit. Geen groter taboe dan leeftijd

Dit weekend las ik in ‘Sabato’ een gesprekje met Dries Delanote, de bioboer die groenten, bloemen, kruiden en onkruiden levert aan de topchefs. ‘Sabato’ is — zoals u als polyglot al had begrepen— de even pure als dure zaterdagbijlage van de op één na beste krant van het land, ‘De Tijd’. In de laatste paragraaf van het gesprek zegt de bioboer dat hij mediteert op zijn eigen manier en tijdens corona een bewustwordingsreis heeft gemaakt. Waarna hij besluit met: ‘Het zal wel bij de leeftijd horen.’ Ongetwijfeld zal het bij zijn leeftijd horen, maar mag ik dan ook weten hoe oud Dries precies is? Hoe kan ik anders inschatten of ook ik de vereiste leeftijd heb bereikt voor zo’n bewustwordingsreis, dan wel of ik de vervaldatum voor dat soort trip heb overschreden? Is boer Delanote 37 of 57? Helaas wordt die essentiële informatie mij onthouden. Dat kom je met de ‘Nina’ niet tegen.