COLUMN. Veel vragen dringen zich op tijdens deze paaspauze. Maar de meest prangende is toch deze

Veel vragen dringen zich op tijdens deze paaspauze. Waar blijf ik met mijn kleuter als de juf straks staakt en oma niet geprikt is? Noem ik me in mei nog cafébaas of school ik me om tot werkloze? Wat met mijn coiffeuse en mijn coiffure? Welk talent van mijn elfjarige dochter dreigt onontgonnen te blijven nu haar initiatiekamp zeilen niet doorgaat? Waarmee gooi ik als student nog naar de politie als de laatste lege fles aan scherven ligt? De vragen zijn divers, maar de meest prangende is toch deze: waarom worden in de nieuwste Nederlandse vertaling van ‘La Divina Commedia’ van Dante Alighieri (1265-1321) enkele verzen over Mohammed geschrapt, kwestie van, zoals de uitgeverij het verantwoordt, moslimlezers niet onnodig te kwetsen? Niet dat die daar zelf om vroegen, maar anno 2021, zeven eeuwen na de dood van de dichter, kun je als wakkere uitgeverij niet proactief genoeg zijn. Hoe dom is dat.