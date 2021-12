COLUMN. ‘Vadsige schijtwijven’? Dat krijgt zelfs Jeff Hoeyberghs niet over zijn lippen

Die ochtend in Leuven. Professor Gert Vande Broek doceert het vak groepsdynamica. Met zijn aura van gerespecteerd wetenschapper en geprezen bondscoach spreekt hij een volle aula toe. “We gaan het vandaag hebben over een publicatie van mij uit 2019. ‘Coaching the coach: intervention effects on need-supportive coaching behavior and athlete motivation and engagement’. Je vindt ze terug in het vaktijdschrift ‘Psychology of Sport and Exercise’, volume 43, pagina’s 288 tot 300. Het is een pleidooi voor ondersteunende coaching die de atleet in zijn of haar waarde laat. In dat kader doen we vandaag een proef waarvoor ik nu vier vrijwilligers ga aanduiden. Gij hier, juffrouw, op de voorste rij. En gij daar, halverwege op rij negen. Nee, niet gij, dom wicht. Die trien die naast u zit, die bedoel ik. En dat boerenpaard rechts van haar. Bon, nog eentje heb ik nodig. Helemaal achteraan, op de laatste rij. Hallo daar? Hoort ge mij, hoer?”