COLUMN. Vaccinatie? Voor onze overheid steekt het niet op een maandje. Voor mijn schoonmoeder telt nochtans elke dag

ONZE OPINIE. Hoeveel mag een gevacci­neer­de al proeven van het rijk der vrijheid terwijl anderen nog in de wachtkamer zitten voor de dubbele prik?

6:46 Wat is een essentieel beroep? Welk beroep is met andere woorden absoluut onmisbaar en moet vooraan in de rij staan om een bevrijdende prik te krijgen? Vakbonden en werkgevers willen er zich niet aan verbranden. Het trauma van de zware beroepen ligt nog te vers in het geheugen. De kans dat de regering er zich vervolgens aan waagt, slinkt. Maar ze kan die dans niet echt ontspringen: een vaccinatievolgorde dringt zich hoe dan ook op.