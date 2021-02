COLUMN. “Topsporters hebben schrik voor het jaar te veel. Ten onrechte. Politici kennen die schrik niet. Ook ten onrechte”

Olivier Deschacht is deze week 40 geworden. Een echte viering was dat niet, veeleer een herdenkingsplechtigheid in intieme kring. Olivier — ik ga hem hier niet ‘Oli’ noemen, want ik ken hem niet, ook al staan we weleens samen aan de kassa van de Delhaize — wordt verteerd door twijfel. Moet hij straks stoppen of doorgaan tot hij 41 is? Deschacht is de slimste thuis, onbetwist sinds Annelien Coorevits het echtelijk dak heeft verlaten. Maar mocht hij een second opinion willen: blijven voetballen, Olivier, want je speelt vandaag niet minder goed dan je tien of twintig jaar geleden deed — waar nooit veel glans op zat, komt nooit veel sleet op. Zulte Waregem is een ideaal tehuis voor jou. Het is de zachtste overgang naar het woonzorgcentrum.