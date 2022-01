COLUMN. Tips op een slechte dag. Tinne Van der Straeten, doe er uw voordeel mee

Gestuntel. Zo omschreef onze journaliste Astrid Roelandt dit weekend het optreden van energieminister Tinne Van der Straeten in ‘De Afspraak’, enkele dagen eerder. Ze deed dat, even direct als correct, oog in oog met de minister. Dat zinde Van der Straeten niet. Haar repliek: “Wat wil je als ik geen vijf woorden na elkaar mag zeggen?” Nou. Ik heb die uitzending herbekeken. Niet één keer is ze na vier woorden onderbroken, ook niet bij wijze van spreken. Dat is nu net het probleem. Gun Tinne Van der Straeten meer dan vijf woorden na elkaar en ze rijdt zichzelf vast. Dan debiteert ze absolute nonsens als “het is mijn absolute mening dat we geen a priori’s kunnen hebben” en weidt ze uit over een mysterieuze regelaar als betrof het een speeltje in de lade van haar nachtkastje. Hoe meer woorden de minister ter beschikking worden gesteld, hoe groter haar onduidelijkheid. Hoe minder woorden, hoe beter. Het helderst is minister Van der Straeten als ze zwijgt.