COLUMN. Tegen 2023 zoekt de VRT een schermgezicht met een beperking. Voelt ook u zich aangesproken?

Tegen 2023 wil de VRT graag een schermgezicht met een beperking. Dat heeft de Vlaamse minister van Media gezegd in het parlement. Welke beperking precies vereist is, daar spreekt Benjamin Dalle zich niet over uit, maar ga ervan uit dat een sympathiek spraakgebrek, een discrete hazenlip of een viervingerige hand niet volstaan voor de baan. Mag ik mezelf dan warm aanbevelen? Ik zié er weliswaar onbeperkt uit, maar zo voel ik me niet, zo gedraag ik me niet en zo luidt evenmin de diagnose van mijn behandelende artsen. Desgewenst kan ik de headhunters van de VRT medische bewijzen van mijn beperkingen voorleggen, die multipel, ernstig en van blijvende aard zijn, zij het amper waarneembaar voor het blote, ongeoefende oog. Ik acht mezelf even beperkt als pakweg de vorige federale minister van Energie, die een in lengte en bruikbaarheid beperkte rechterarm heeft. U neemt daar aanstoot aan? Ten onrechte.