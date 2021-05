COLUMN. Slechts één gedachte, continu in onze hoofden: wij zijn een collega kwijt

Een Amerikaanse zangeres die een nieuwe single heeft? Een interview met prins Harry? Hoewel een redactie lééft voor het nieuws, hoewel een redactie leeft ván het nieuws, lijkt het sinds donderdag opeens triviaal. Slechts één gedachte, continu in onze hoofden: wij zijn een collega kwijt. Bart Leye (54) was een fijne, dierbare, gekoesterde collega. Sorry, wij zijn even het noorden kwijt.