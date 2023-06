COLUMN. “Scholen met praktische opleidingen zouden de vlaggenschepen van ons onderwijs moeten zijn”

DEBAT VAN DE DAG. Een goed idee: anderstali­ge leerlingen met taalachter­stand in de lagere school in aparte klasjes zetten?

Onderwijsexpert Dirk Van Damme geeft aanbevelingen voor hoe het onderwijs beter kan. Zo is het volgens hem een goed idee om anderstalige leerlingen die onvoldoende basiskennis hebben van het Nederlands in de lagere school in andere klasjes te zetten. Wat denk jij? Is het een goed idee om kinderen die de taal onvoldoende machtig zijn in andere klassen te zetten? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.