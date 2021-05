COLUMN. Romelu Lukaku, God in Italië. ‘Belg? Dan is uw koffie gratis’

Ooit moest ik in Bergamo een glas wijn betalen dat mij aanvankelijk door de hoteleigenaar was aangeboden, nadat ik alsnog domweg had bekend dat ik Guy Verhofstadt kende. Omgekeerd is het mij nooit eerder overkomen dat ik, zoals gisteren, tweemaal op één dag gratis dronk — ’s morgens een ristretto ter waarde van 1 euro, ’s middags een glas grechetto van 2,50 euro — gewoon omdat ik Belg ben, tevens de nationaliteit van het schier goddelijke fenomeen dat Inter aan de Italiaanse voetbaltitel heeft geholpen: Romelu Lukaku. Salute, Romelu!