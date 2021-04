COLUMN. ‘Respect voor Frank Vandenbroucke, maar nu valt hij me tegen’

Tot u spreekt een gevaccineerde. Ik kreeg mijn eerste prik op 5 maart. Dat is verbazend vroeg. Nochtans woon of werk ik niet in een zorgcentrum, en tachtigplusser ben ik enkel in de ogen van mijn zonen. Risicopatiënt ben ik dan weer wel, na mijn trombose en mijn hersenbloeding vorig jaar. Maar dat speelde in die vroege vaccinatie geen rol. Pas op 5 april liet de overheid mij weten dat ik was geselecteerd (sic) als risicopatiënt en dat ik de volgende weken of maanden (sic) een invitatie zou ontvangen. ‘Ben je al gevaccineerd? Dan mag je dit bericht negeren.’