COLUMN. ‘Rap en hiphop, ik heb er niets mee. Al sinds mijn twaalfde ben ik een witte man van middelbare leeftijd’

Schuift u vanmorgen aan bij de boekhandel als betrof het de bakker op zondagmorgen? Want vandaag is de dag. Vandaag verschijnt de biografie van Kendrick Lamar, toepasselijk getiteld ‘Kendrick Lamar - De Biografie’. Voor de muzikaal ongeletterden: Lamar had ook de quarterback van de Tampa Bay Buccaneers kunnen zijn, maar is een Amerikaanse rapper van 33, behangen met onderscheidingen en titularis van een bankrekening die enkel door miljardairs als Jay-Z en Kanye West als doordeweeks wordt omschreven. Leven en werk van Kendrick Lamar zijn niet alledaags. Toch zult u mij vanmorgen niet in de wachtrij vinden. Lamar zegt me niets. Ik raak er niet in. Niet in zijn muziek, niet in zijn rhymes, niet in zijn wereld. Het is de mijne niet. Ik wou dat ik kon zeggen: niet meer. Dat zou betekenen dat het een generatiekwestie is. Maar dat is het niet. Zet iemand een deuntje van Billie Eilish op, dan huppel ik soepel mee. Het is mijn wereld nooit geweest. Al sinds mijn twaalfde ben ik een witte man van middelbare leeftijd. Dat hoop ik zo te houden tot mijn tweeëntachtigste.