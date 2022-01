COLUMN. Overheid is dol op barometers. Vooral als modewoord toch

We zouden het bijna vergeten, maar een barometer is van oorsprong een toestel dat luchtdruk meet. Afhankelijk van de druk op een doosje - veel mensen hebben er één in de tuin hangen - geeft de wijzer een bepaalde waarde aan. Daarbij zijn er drie opties: ‘Regen’, ‘Veranderlijk’ en ‘Mooi’. Een barometer heeft dus een voorspellende waarde, of detecteert op zijn minst veranderingen. Daar zit bij de coronabarometer al een eerste verschil: code Geel, Oranje of Rood komt er nadat actuele cijfers zijn ingegeven - de besmettingen en opnames in de ziekenhuizen - maar over de dag nadien of nakende evoluties weet deze barometer niets. Politici benadrukken dan ook dat de barometer niet het laatste woord krijgt, en dat zij rekening zullen houden met de ríchting waarin alle cijfers evolueren. Dat blijft mensenwerk, quoi. Tegelijk merk je een zekere personificatie rond de barometer, zelfs met een geslacht: ‘Hij zal aangeven...’. Alsof zulk een barometer wél zelfstandig werkt, wat nuttig kan zijn als er onpopulaire beslissingen dienen genomen.