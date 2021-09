COLUMN. Oud ijzer met een ziel: met deze Aston Martin scheurde de jonge Boudewijn door het land - tot Fabiola hem bekeerde

Ze zijn schaars, de exposities waar op de kunstvoorwerpen meer stof ligt dan op de oude fabrieksvloer waarop ze worden tentoongesteld. In Gent loopt er zo eentje. ‘Mahy. A family of cars.’ Het autogekke geslacht Mahy bezit met 860 oldtimers de grootste collectie van het land en ook de schoonste, zij het uitsluitend in de figuurlijke betekenis. Want de 36 oldtimers die voor het eerst aan het publiek worden blootgesteld, zijn niet schoongemaakt. Niet gewassen, niet opgeblonken, niet eens afgestoft. Tientallen jaren hebben deze automobielen geen spatje water gezien, tenzij insijpelend regenwater in de hangars waar ze al die tijd stonden samengetroept als een kudde schapen, bumper tegen bumper. Niet gerestaureerd en onaangeroerd staan ze vandaag in Gent te schitteren, al is ook dat dus een foute woordkeuze, dof en roest zoals ze daar staan. Aangesleept zijn ze, want rijden doen ze al lang niet meer. In hun oude blootje staan ze, zonder opsmuk en met alle rimpels en littekens die de tijd heeft aangebracht. Halve wrakken zijn het, gedeukt in hun ego, hun lak tot craquelé gebarsten, met deuren die uit hun hengsels hangen, zetels die zijn aangevreten en gaten waar ooit ruiten zaten. Ontroerend mooi zijn ze, alle 36. Het zijn net mensen. Hun schoonheid is vergankelijk, maar niet weg. Hun glorie getaand, maar niet vergaan.