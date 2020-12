COLUMN. Op spoed met Roos Vormer: “Een Hollandse dokter die America heet? Jaja...”

De kinderen missen het enorm. Ze zijn niet de enigen. Hoewel ik nog altijd niet veel van voetbal ken - en om de paar minuten afgeleid ben door dingen die er om me heen gebeuren - kan ik zo genieten van die wedstrijden in het stadion. Bij momenten kijk ik wel mijn ogen uit, hoe keurig geklede mensen plots rechtveren en oerkreten uitslaan. Of in het heetst van de strijd zwaaiende bewegingen maken richting de scheidsrechter. Elke keer weer verschiet ik dan. Maar ik lijk wel de enige in het stadion te zijn. Al de rest springt ook op. Of gilt iets onverstaanbaars.