COLUMN. Ontdopen? De avondklok bepaalt ons leven nu méér dan de kerkklok

Een non ben ik nooit willen worden, maar misdienaar ben ik jaren geweest. Ik vond dat tof, herinnerde me ik deze week, toen het Vaticaan zich roerde. Als je 12 bent, hou je van routine in het leven: elke woensdag spaghetti eten, elke donderdag naar de zwemles, elke vrijdag de mis dienen. In een hoekje van de kerk moest je dan wachten tot de pastoor teken gaf voor het lichaam van Christus, dat je op een schaaltje naar hem bracht. Indrukwekkend was het, de diepe grom waarmee de - toen al - halflege kerk ‘Heilig, heilig, heilig’ inzette, het belletje waarmee je ter communie moest klingelen, de wat ruwe stof van de vormeloze pij. Met mijn korte haar noemde de pastoor me soms abusievelijk ‘jongen’. Op alle mogelijke manieren vond ik dat verontrustend.