COLUMN: “Nu velen van ons weer godganse dagen achter die computer moeten: bedrijven, maak het ons niet moeilijker dan nodig is”

Nu? Telewerken. De poes op schoot, een grasmaaier in de verte. Eerst leek het handig om intussen ook het huishouden te doen: een bonte was tussen twee vergaderingen, een beetje strijk na het groepsoverleg. Je staat immers niet meer in de file, wat een tijd gespaard! Maar na zeven maanden sta je soms met dezelfde vage blik in je eigen living, de E19 is vervangen door het behang. Je mist lieve, opgewekte collega's die zeggen: "Kom, we zullen eens voortwerken." Je moet al die energie nu uit jezelf halen. Ik zal. Ik zal eens.